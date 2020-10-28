Tropik Zeta fırtınasının ABD'nin güneyindeki Körfez kıyısını kasırga şeklinde vurması bekleniyor

AA

Körfez kıyısında yer alan Louisiana eyaletinin bu yıl karşı karşıya kaldığı 3. kasırga olması beklenen Zeta'nın, bugün akşam saatlerinde New Orleans kentinden karaya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dün geç saatlerde, Mississippi nehrinin ağzından 655 kilometre uzaklıktaki tropik fırtına Zeta'nın saatteki rüzgar hızının 105 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

Eyaletteki Morgan City'den, Mississippi sahili boyunca Alabama eyalet hattına kadar kasırga uyarıları yapıldı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, ABD Başkanı Donald Trump'tan, fırtına öncesinde "felaket ilanı" yapılması talebinde bulundu.

Trump, dün akşam Louisiana için acil durum ilan etti.

NBC News meteoroloji uzmanı Bill Karins, fırtınanın, bu yıl diğerlerine kıyasla nispeten "zayıf" olsa da çarşamba günü, saatte 96 ila 112 kilometreyi bulan rüzgar hızıyla karaya ulaşmasının ardından elektrik hatlarını ve ağaçları devirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı, pazartesi gün geç saatlerde saatteki hızı yaklaşık 130 kilometreye ulaşan rüzgarla vuran Zeta, beraberinde şiddetli yağışlar getirmişti.

Louisiana eyaleti, bu yıl Laura ve Delta kasırgalarından etkilenmişti.