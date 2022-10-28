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Finansal İstikrar Komitesi’nin 6. Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı. Toplantıda "Türkiye’nin Ödeme Sistemi - TROY’un" yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantının içeriğiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Finansal İstikrar Komitesi’nin 6. Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 27.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önceki dönemde atılan politika adımları, ülkemiz finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelenmiş ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edilmiştir.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenmiş ve bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca “Türkiye’nin Ödeme Sistemi - TROY’un” yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dâhil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını almıştır.

Komite, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir."