Troyes - Metz maçı ne zaman?

Troyes ve Metz, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Troyes 3 puanla 16. sırada, Metz 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Troyes, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Metz son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 189. İddaa'da Troyes kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Metz kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Troyes önceki hafta Auxerre mücadelesinde 2-0 kazandı.

Metz ise Kortrijk maçında 1-2 kazandı.

Troyes, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Metz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Metz, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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