Troyes - Valenciennes maçı öncesi rakamlar

Troyes ve Valenciennes, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 16 puanlı Troyes 10. sırada bulunuyor, Valenciennes 12 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Troyes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Valenciennes, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 292 kodlu maçı oynayanlar; Troyes galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Valenciennes galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Troyes son haftadaki Reims müsabasında 2-0 yenildi.

Valenciennes ise Auxerre maçında 1-1 berabere kaldı.

Troyes, evinde 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

Valenciennes, dış sahada 1 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valenciennes 5 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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