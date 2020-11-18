TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Macaristan Türkiye maçı heyecanı bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 KASIM 2020
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
22:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"
23:30 Devre Arası
23:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"
00:45 Payitaht "Abdülhamid"
03:40 Fazlası Zarar
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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