Fenerbahçe - Anderlecht maçı TRT 1 canlı izle... Fenerbahçe - Anderlecht maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht karşısında avantajlı skoru elde edip tur kapısını aralamak istiyor. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertlilerde savunma alarm veriyor. Mourinho'nun savunmada nasıl bir ikili tercih edeceği, sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu oldu. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler TRT 1 canlı izleme linkini gündemine aldı. Peki, "Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı muhtemel 11'leri...