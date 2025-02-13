Fenerbahçe - Anderlecht maçı TRT 1 canlı izle: Fenerbahçe - Anderlecht maçı canlı izle ekranı
UEFA Avrupa Ligi heyecanı play-off turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Kritik maça sayılı saatler kala sarı lacivertlilerde eksiklikler dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Peki, "Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı TRT 1 canlı şifresiz izle ekranı...
Fenerbahçe - Anderlecht maçı TRT 1 canlı izle... Fenerbahçe - Anderlecht maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht karşısında avantajlı skoru elde edip tur kapısını aralamak istiyor. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertlilerde savunma alarm veriyor. Mourinho'nun savunmada nasıl bir ikili tercih edeceği, sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu oldu. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler TRT 1 canlı izleme linkini gündemine aldı. Peki, "Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesinde ilk maç 13 Şubat Perşembe bugün 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE- ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Belçika'da oynanacak rövanş mücadelesi ise 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.
FENERBAHÇE- ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe-Anderlecht maçını TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Hazard, Stroeykens, Verschaeren, Huerta, Dolberg
UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.