Fenerbahçe - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde Union Saint - Gilloise karşısında galip gelirken,Twente deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Manchester United ise Porto ve Twente ile berabere kaldı. Her iki takım için kritik öneme sahip maç öncesinde TRT 1 canlı yayın izleme linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...