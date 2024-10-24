Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe-Manchester United maçı saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı 3. hafta maçları devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe - Manchester United maçının yayıncı kuruluşu ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puan toplarken, 'Kırmızı Şeytanlar' ise 2 beraberliği bulunuyor. Fenerbahçe-Manchester United arasında oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarında canlı şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United maçı canlı izleme ekranı...
Fenerbahçe - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde Union Saint - Gilloise karşısında galip gelirken,Twente deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Manchester United ise Porto ve Twente ile berabere kaldı. Her iki takım için kritik öneme sahip maç öncesinde TRT 1 canlı yayın izleme linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.
FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe - Manchester United maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
FB MANU UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
Fenerbahçe: Livakovic | Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür | Fred, Amrabat | Tadic, Szymanski, Maximin | En-Nesyri.
Manchester United: Onan | Masraoui, De Light, Martinez, Dalot | Ugarte, Casemir | Garnacho, Eriksen, Rashford | Hojlund.