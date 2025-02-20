TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı canlı izle
TRT 1 canlı izle ekranı GS ve FB Avrupa Ligi maçları için araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları için heyecan dorukta. Galatasaray deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden futbolseverlerle buluşacak. GS ve FB Avrupa Ligi rövanş maçları TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak izlenebilecek. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı izle…
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları için nefesler tutuldu. Galatasaray, sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS ve FB Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. TRT 1 uydu ve frekans bilgileri ile yayın akışı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans ayarları ile Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı canlı izle…
GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray AZ Alkmaar maçı, 20 Şubat2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Tabii platformundan da izlenebilecek.
Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek.
ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anderlecht Fenerbahçe maçı, 20 Şubat2025 Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.
ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç Tabii platformundan da izlenebilecek.
Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
GS VE FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla GS ve FB UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT 2025
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray AZ Alkmaar"
23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht Fenerbahçe"
01.00 Bir Zamanlar İstanbul