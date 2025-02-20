UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları için nefesler tutuldu. Galatasaray, sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. GS ve FB Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. TRT 1 uydu ve frekans bilgileri ile yayın akışı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans ayarları ile Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı canlı izle…