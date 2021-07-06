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TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2021

  • 10:40 Tozkoparan
  • 12:25 Gönül Dağı
  • 15:30 Masumlar Apartmanı
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 Doğrusu Ne?
  • 20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya" (Canlı)
  • 00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
  • 03:05 Masumlar Apartmanı

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4

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