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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı / RFS Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı | 3 Ekim 2024 TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarı

        TRT 1 canlı izle! Beşiktaş Eintracht Frankfurt ve RFS Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle

        TRT 1 canlı izle ekranı Beşiktaş Eintracht Frankfurt ve RFS Galatasaray maçları için takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci maçlarına çıkıyor. Beşiktaş, bu akşam sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray ise RFS'ye konuk oluyor. Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı ve RFS Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile kesintisiz ve full HD izlenebilecek. İşte, 3 Ekim 2024 TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:53
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        1

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında bu akşam Letonya temsilcisi RFS’ye konuk oluyor. Beşiktaş ise sahasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor. RFS Galatasaray maçı ve Beşiktaş Frankfurt maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz, kesintisiz, full HD takip edilecek. Temsilcilerimizin heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler 3 Ekim 2024 TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarı için araştırmalarına başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile Beşiktaş Frankfurt maçı ve RFS Galatasaray maçı takip linki...

        2

        RFS GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi RFS Galatasaray maçı, 3 Ekim Perşembe saat 19.45'te başlayacak.

        3

        BEŞİKTAŞ FRANKFURT UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı, 3 Ekim Perşembe saat 22.00’de başlayacak.

        4

        BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

        RFS Galatasaray maçı ve Beşiktaş Frankfurt maçı TRT 1’den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

        Temsilcilerimizin heyecan dolu mücadelelerini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz:

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        5

        3 EKİM 2024 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Şehirden Uzakta

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Gönül Dağı

        16:50 Lingo Türkiye

        17:55 İddiaların Aksine

        18:00 Ana Haber

        18:45 Maç Önü

        19:45 Rigas FS-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

        22:00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:45 Seksenler

        03:50 Gönül Dağı

        6

        TRT 1 FREKANS AYARI

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 3/4

        7

        SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?

        Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.

        'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz

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        LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.

        Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.

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