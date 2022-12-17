TRT 1 frekans ayarları ve uydu kanal bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçlarınının kaliteli ve kesintisiz olarak izlenebilmesi için TRT frekans ve uydu ayarlarının güncellenmesi gerekiyor. 20 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Dünya Kupası maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler "TRT 1 frekans güncelleme ayarı nasıl yapılır, yeni frekans ayarları güncelleme hangi ekrandan gerçekleştirilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, TRT 1 frekans bilgileri güncelleme ayarları...