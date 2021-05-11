TRT, bayramda farklı içerikleri izleyicinin beğenisine sunacak

AA

87 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı'nda kılınacak ilk namaz da TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek olan Türkiye, bayram coşkusunu TRT'nin ekran ve radyolarında yaşayacak. Şarkılardan türkülere, tarihten edebiyata her konuda özel içerikler izleyiciyle buluşacak.

TRT 1'de, Ramazan Bayramı'na özel canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak bayram namazı 5.30-7.00 saatleri arasında TRT 1'de "Bayram Namazı" yayınında ekranlara gelecek.

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Bayram Sevinci" programı, saat 08.30'da canlı yayınla TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Ali Bektaş ile Mustafa Cihat'ın sunacağı programa, Ömer Tuğrul İnançer, Halil Necipoğlu, Halit Yerebakan, Osman Egin, Hayati İnanç ve Dursun Ali Erzincanlı gibi isimler konuk olacak. Canlı yayında sohbetler, bayramlaşmalar ve tasavvuf müziği konserlerine yer verilecek.

- İlk kez ekrana gelecek filmler

TRT 2, bayram haftasına özel yayınlar yapacak. 100. bölümüyle ekrana gelecek olan Tarih Söyleşileri'nde Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli eski bayramları konuşacak.

"Hayat Sanat" programında ise bayram gelenekleri arasında yer alan lokum ve şekerleme kültürüne yer verilecek.

Yeşilçam'a damgasını vuran filmlerin unutulmaz şarkıları, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar'ın keyifli anlatımıyla "Bir Yeşilçam Hikayesi" programında izleyiciyle buluşacak.

Bayramda sinema keyfi yaşamak isteyenler için Dunkirk ve Red Garden, ilk kez TRT 2'de ekrana gelecek.

TRT Avaz, bayram için özel hazırladığı içeriklerini izleyicilerle buluşturacak. Arife günü Mehmet Kemiksiz'in sunumuyla tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin sergileneceği "Enderun'dan Nağmeler" ve BBC'nin "Kazak Game Of Thrones" olarak adlandırdığı ilk Kazak Hanlarının tarihini anlatan Kazak yapımı "Elmas Kılıç" ekranlarda olacak.

Ayrıca bayram boyunca "Kazak Hanlığı: Altın Taht", "Suyun Rengi", "Kurmancan Datka" ve "Dağların Kraliçesi" isimli filmler de izleyenlerin beğenisine sunulacak.

- Çocuklar unutulmadı

TRT Çocuk, sevilen sinema filmlerini ve çizgi dizilerinin yeni bölümlerini bayram boyunca ekranlara getiriyor.

"Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" bayramın birinci günü, Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekoruna sahip Rafadan Tayfa Göbeklitepe bayramın ikinci günü, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü filmi ise bayramın üçüncü günü saat 20.05'te ekrana gelecek.

Kanalın ilgiyle takip edilen çizgi dizisi Emiray ise 15 Mayıs'tan itibaren her hafta sonu 17.15, 19.50 ve 21.30’da yeni maceralarıyla izleyicilerle buluşacak.

- Belgesellerin yeni bölümleri ekrana gelecek

TRT Belgesel ekranlarında bayram boyunca yayınlanacak içeriklerde tarihten maceraya, yemekten kültüre, insan hikayelerinden eğlenceye kadar 12 ayrı yeni bölüm izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Gizemli Tarih, Ailenin Yeni Üyesi, Şefin Özel Konuğu, Usta Eller Masalı, Büyük Düşler Büyük İşler, Şehirden Uzakta, Büyük Aile Çiftliği, Savaşın Efsaneleri ve Yiyeceğin Serüveni yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Ayrıca Çanakkale Savaşı'nda görev alan gönüllü bir hemşirenin savaşın kaderini değiştiren hikayesini konu alan "Cihadiye 1332" belgeseli ve güneş ışığının, okyanus akıntılarının ve yanardağların Dünya'daki büyük yaşam çeşitliliğini şekillendirmek ve desteklemek için nasıl birlikte çalıştığını gözler önüne seren "Mükemmel Gezegen" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluşacak.

- Müzik keyfinin adresi

Bayram boyunca müzik keyfinin adresi TRT Müzik olacak. Evden Eve Müzik, Arşivden, Solistler Geçidi, Nazende Şarkılar bayram özel bölümleriyle; Sahnede, Yedikule Hisarı Konserleri, Canlı Performans ve Rumeli Hisarı Konserleri en sevilen bölümleriyle ekranlarda olacak. Bestekar programı ise büyük bestecilerin eşsiz besteleri ile bayrama eşlik edecek.

TRT Radyoları, "Özü Sözü İnsan" ilkesi doğrultusunda, bu Ramazan Bayramı'nda da dinleyicilerin bayram coşkusuna inancımızda ve kültürümüzde yer etmiş güzelliklerle eşlik edecek.

Ulusal ve bölgesel radyo kanallarında birlik ve beraberlik, barış ve kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi bayramda hatırlanması gereken duygulara özel içerikler üretilirken TRT FM, TRT Türkü, TRT Nağme ve Radyo-3 kanallarında da günün anlam ve önemine uygun müziklere yer verilecek.

TRT FM kanalı başta olmak üzere bütün radyoların canlı programlarında dinleyicilerin katılımıyla yurdun dört köşesinden bayram gelenekleri üzerine söyleşiler yapılacak, dinleyicilerin sevdiklerine bayram armağanı olarak şarkı isteklerine de yer verilecek.