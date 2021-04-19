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TRT, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak

TRT, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri, Gümülcineli tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatını beyaz perdeye aktaracak.

TRT, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak
AA

Filmin ilk tanıtımını, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından paylaştı.

Eren, paylaşımında "Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan filmimizin çalışmalarına başladık. Yunanistan'ın baskıcı politikalarına karşı Dr. Sadık Ahmet'in bugüne ışık tutan mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak. Ruhu şad olsun!" ifadelerini kullandı.

TRT ortak yapımı filmin başrollerinde, Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Beren Nur Karadiş ve Ali Talha Gürbüz yer alacak.

Çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanan "Doktor Sadık Ahmet" filmi, 2022 Mart ayında izleyici ile buluşacak.

Sadık Ahmet'in gençliğinden ölümüne dek yaşadıklarını anlatan filmin çekimleri, İstanbul, Kuzey Makedonya ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

TRT ve gişe rekortmeni "Ayla", "Müslüm" ile "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin yapacak.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Batı Trakya’daki Türk azınlığı, Yunanistan Devleti'nce Türk olarak tanınmamakta; Türk halkı kendi dili ve dinini özgürce yaşamamakta; kasabalarına, köylerine en basit hizmet bile almakta zorlanmakta; sosyal ve ekonomik olarak geri bırakılmaktadır. Dr. Sadık Ahmet, eğitim hayatının başladığı gün halkının sesini duyurmak için mücadeleye başlar. Albaylar cuntası ve ardından gelen Yunanistan hükümetleriyle tüm baskı ve engellere rağmen mücadele eder. Ama tüm bu mücadeleye rağmen Yunan hükümeti geri adım atmamakta, Türk azınlık üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırmaktadır. Sadık Ahmet mücadelesinin sınırlarını genişlettikçe hakkında davalar açılır. Ama Türk azınlık artık sesini daha gür çıkarmaktadır. Sadık Ahmet hapse atılır. Çıktığında Türk ve Müslüman azınlığın tam desteği ile milletvekili olarak Yunan parlamentosuna girer. Batı Trakya'da Türklerin gördüğü baskının azalmasında ve vatandaşlık haklarının eski hale getirilmesinde kayda değer gelişmeler ve kazanımlar sağlamaya başlar."

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