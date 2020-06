TRT, normalleşme sürecinde setlerde uygulanacak önlemleri belirledi

AA

TRT'nin normalleşme süreci için setler ve stüdyolarda uygulayacağı önlemler belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kamu yayıncılığı göreviyle koronavirüs salgınının yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlamak için dizi setlerine ara veren ilk kanal olan TRT'nin, "Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler" adı altında yeni kurallar getirdiği belirtildi.

Dizi ve sinema sektöründeki normalleşme süreci için yapımcıların uygulamak zorunda olacağı bu kuralların, set ve stüdyo çalışanlarının sağlığını güvence altına alacağına işaret edilen açıklamada, kurallarla birlikte TRT'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümlerinin çekimlerine başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, setler ve kurgu stüdyolarında alınması gereken ve TRT tarafından her detayı düşünülerek karara bağlanan kuralların yeni normalleşme süreciyle birlikte hayata geçeceği belirtilerek, önlemler şöyle sıralandı:

"Setlerde ambulans ve sağlık çalışanı ile ateş ölçerlerle yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak. Çalışanların her gün vücut ısıları ölçülecek. Sete 24 saat kala tüm çalışanların sağlıklarının yerinde olup olmadığı teyit edilecek. Yurtdışından gelen kişilerin en az 14 gün çekimlere gelmemesi sağlanacak. Set alanında ve ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Çekim alanında ekiplerin ve oyuncuların korunaklı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun bekleyebilecekleri bir alan oluşturulacak. Setlerde ve ulaşım esnasında, kamera önünde olunmadığı sürece maske takılması zorunlu tutulacak."

- "Dezavantajlı grupların çalıştırılmamasına özen gösterilecek"

Riskli gruplar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların çalıştırılmamasına özen gösterileceğine vurgu yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu gruplar içerisinde yer alan oyuncuların sahneleri ve çalışma saatleri mümkün olduğu kadar azaltılacak. Her oyuncuya özel ayrı makyaj malzemesi kullanılacak. Yemekler paket şeklinde hazırlanacak. Yiyecek ve içecek malzemeleri tek kullanımlık olacak. Çay, kahve, yemek aralarında kişiler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Ortak kullanımda olan çay/kahve makineleri kullanılmayacak, çay/kahve servisi belirli aralıklarla sette görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilecek. Her oyuncuya ayrı makyaj kiti ve saç ekipmanları kullanılacak. Saç yapımı için kullanılan ekipmanların mümkün olduğu kadar tek kullanımlık olmasına dikkat edilecek, tek kullanımlık olmayan ekipmanlar ise düzenli olarak dezenfekte edilecek."

Açıklamada, alınan tedbirler çerçevesinde dezenfekte işlemlerinin had safhada olacağı anlatılarak, çalışmaların mümkün olduğu kadar en az kişinin set alanına erişimine izin verecek şekilde koordine edileceği belirtildi.

Kapalı mekanlarda çalışılması durumunda çalışanların belirli aralıklarla dışarıda hava almasının sağlanacağı ifade edilen açıklamada, sette ve kurgu stüdyolarında kullanılan her türlü prodüksiyon/teknik malzemenin günlük olarak dezenfekte edileceği aktarıldı.

- "Alınan önlemler günlük kayıt altına alınacak"

Açıklamada, çekimlerde ilk defa girilecek çekim mekanları dezenfekte edilmeden çekime başlanmayacağı ve çekim esnasında oyuncuların dokunması gereken her şeyin provalar ve çekim öncesi her seferinde temizleneceği ifade edildi.

Stüdyo programlarında çekim yapılan stüdyo ve kullanılan her türlü malzemenin günlük olarak, profesyonel bir firma tarafından da haftalık olarak dezenfekte edileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sette kullanılan ulaşım araçları ve karavanlar günlük, nakliye araçları ise haftalık olarak dezenfekte edilecek. Sette kullanılacak karavan sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecek, her kullanımdan sonra her bir karavan dezenfekte edilecek. Tuvalet karavanları ilgili görevli tarafından her kullanım sonrasında dezenfekte edilecek. Yapım firmaları alınan önlemleri günlük kayıt altına alacak, TRT’nin talebi doğrultusunda kuruma iletilmesi zorunlu olacak. Hiç kimseye kurallara uyduğu veya uymak istediği için baskı yapılmayacak. "