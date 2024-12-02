TRT World Forum'daki protestoda tutuklama talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da Gazze ile ilgili konuşma yaptığı sırada protesto gösterisinde bulunan 9 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

29 Kasım'da gözaltına alınan ve gözaltı süreleri cumartesi 1 gün uzatılan şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.