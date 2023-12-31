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Bir yarışma programı olan Lingo, bu gece saat 21.55'te TRT 1 ekranlarında yılbaşı özel bölümüyle olacak. Onlarca konuk birbirleriyle kıyasıya mücadele verecek. Bir kelime bulma oyunu olan ve Kemal Uçar tarafından sunulan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları kimlerdir? TRT yılbaşı özel programına kimler katılacak? İşte, detaylar...