Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TRT yılbaşı programı konukları: 31 Aralık Pazar gecesi Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları kimlerdir?

        TRT Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları kimlerdir?

        Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı için özel program yapan TRT 1, 2024'e girerken seyircileri 'Lingo Türkiye Yılbaşı Özel' programı ile karşılıyor. Saat 21.55'te TRT ekranlarda başlayacak programın konuk listesi de bir hayli uzun. Peki, 31 Aralık TRT yılbaşı programı olan 'Lingo Türkiye Yılbaşı Özel'in konukları kimlerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir yarışma programı olan Lingo, bu gece saat 21.55'te TRT 1 ekranlarında yılbaşı özel bölümüyle olacak. Onlarca konuk birbirleriyle kıyasıya mücadele verecek. Bir kelime bulma oyunu olan ve Kemal Uçar tarafından sunulan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları kimlerdir? TRT yılbaşı özel programına kimler katılacak? İşte, detaylar...

        2

        TRT YILBAŞI PROGRAMI KONUKLARI

        SERKAN ÇAYOĞLU

        3

        TUBA ÜNSAL

        4

        EMRE KIVILCIM

        5

        MELİS SEVİNÇ

        6

        FETTAH CAN

        7

        TRT LİNGO TÜRKİYE ÖZEL YILBAŞI PROGRAMI KONUKLARI

        BERK ATAN

        8

        CANSU KURTÇU

        9

        DOĞU DEMİRKOL

        10

        MELTEM AKÇÖL

        11

        ESER EYÜBOĞLU

        12

        HÜSEYİN SEVİMLİ

        13

        MERİH ÖZTÜRK

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu