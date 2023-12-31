TRT Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları kimlerdir?
Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı için özel program yapan TRT 1, 2024'e girerken seyircileri 'Lingo Türkiye Yılbaşı Özel' programı ile karşılıyor. Saat 21.55'te TRT ekranlarda başlayacak programın konuk listesi de bir hayli uzun. Peki, 31 Aralık TRT yılbaşı programı olan 'Lingo Türkiye Yılbaşı Özel'in konukları kimlerdir? İşte, detaylar...
Bir yarışma programı olan Lingo, bu gece saat 21.55'te TRT 1 ekranlarında yılbaşı özel bölümüyle olacak. Onlarca konuk birbirleriyle kıyasıya mücadele verecek. Bir kelime bulma oyunu olan ve Kemal Uçar tarafından sunulan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları kimlerdir? TRT yılbaşı özel programına kimler katılacak? İşte, detaylar...
TRT YILBAŞI PROGRAMI KONUKLARI
SERKAN ÇAYOĞLU
TUBA ÜNSAL
EMRE KIVILCIM
MELİS SEVİNÇ
FETTAH CAN
TRT LİNGO TÜRKİYE ÖZEL YILBAŞI PROGRAMI KONUKLARI
BERK ATAN
CANSU KURTÇU
DOĞU DEMİRKOL
MELTEM AKÇÖL
ESER EYÜBOĞLU
HÜSEYİN SEVİMLİ