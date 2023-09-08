Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TRT1 frekans bilgileri güncel: 2023 TRT 1 frekans ayarı nasıl ve nereden yapılır? TRT 1 milli maç frekans ayarlama ekranı

        TRT1 frekans bilgileri güncel: 2023 TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri D Grubu 5. maçı olan Türkiye Ermenistan için maçı için beklenen gün geldi çattı. Zorlu mücadele bu akşam TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Futolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya kısa bir süre kala, güncel TRT 1 frekansı ile frekans ayarlarının nasıl ve nereden yapıldığına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 19:21 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımımız bu akşam saat 21:45'te, Euro 2024 D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılma adını oldukça kritik olan karşılaşma öncesi TRT 1'in güncel frekans bilgilerinin gündem olmuş durumda. İşte, milli maçı izlemek için yapmanız gereken ayarlar...

        2

        FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

        Uydu için frekans ayarlama işlemleri için aşağıda yer alan adımları takip etmelisiniz.

        Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz. Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız.

        3

        Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.

        "Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.

        Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

        4

        • TÜRKSAT 4A
        • Frekans 11794
        • Polarizasyon V(Dikey)
        • Sembol Oranı 30000
        • FEC 3/4
        5

        TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

        TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı