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TRT1 yayın akışı: Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı hayranlarına kötü haber! Her Salı yeni bölümleri ile diziseverleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü bu akşam TRT1 yayın akışında yer almıyor. İlk etapta her hafta olduğu gibi bu akşam da saat 20.00'da yeni bölümü yayınlanması beklenen dizi yayın akışından çıkarıldı. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

TRT1 yayın akışı: Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi yayınlandığı ilk günden beri en popüler yapımlardan biri oldu. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

TRT1 YAYIN AKIŞI

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK? MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisi Türkiye Letonya maçı yayını nedeniyle bu akşam yok. Dizinin gelecek hafta 6 Nisan Salı akşamı yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak.

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