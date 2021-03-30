Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi yayınlandığı ilk günden beri en popüler yapımlardan biri oldu. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

TRT1 YAYIN AKIŞI

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK? MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisi Türkiye Letonya maçı yayını nedeniyle bu akşam yok. Dizinin gelecek hafta 6 Nisan Salı akşamı yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak.