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Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini açıkladı.

Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı
Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edecek
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HABERTURK.COM

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum" ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senato'ya gidecek. Senato'dan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

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