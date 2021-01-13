Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Trump: "25. ek madde bana sıfır risk teşkil ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınının ardından kendisini görevden almak için kullanılması çağrısı yapılan Anayasanın 25. ek maddesini risk unsuru olarak görmediğini açıkladı.

Trump:
AA

Trump, Texas eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini önlemek için Meksika sınırına örülen duvarı ziyaret etti ve bilgi aldı.

Burada bir konuşma da yapan Trump, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının kendisinin hesaplarını askıya alması hakkında, "İfade özgürlüğü hiç olmadığı kadar saldırı altında" yorumunu yaptı.

"BİDEN, NE DİLEDİĞİNE DİKKAT ET"

Trump, başkanın görevini yapamaması durumunda, başkan yardımcısı tarafından görevden alınmasına olanak tanıyan 25. ek madde tartışmalarına da değinerek, "25. ek madde bana sıfır risk teşkil ediyor. Ancak bu madde Joe Biden'a ve Biden yönetimine olumsuz olarak geri dönecektir. Biden ne dilediğine dikkat et." uyarısında bulundu.

Kongre baskınının ardından "itidal" çağrısını yineleyen Trump, "Şimdi ülkemiz için iyileşme zamanı. Şimdi barış ve sükunet zamanı." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre'yi basanlara da tepkisini bir kez daha dile getirerek, "Geçen çarşamba günü milyonlarca vatandaş, ABD Kongresi'nin basılıp, koridorlarında dolaşıldığını gördü. Yönetimim boyunca hep söylediğim gibi, Amerikan tarihi ve geleneklerine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada bulunmamızın nedeni de Amerika'da hukukun üstünlüğünü korumamız ve güvenlik güçlerimizi desteklememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak." dedi.

Trump yine bugün, kendisine yönelik azil süreci hakkında, "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma" demişti.

TRUMP YANLILARI KONGRE'Yİ BASMIŞTI

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresi'ne yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar da Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de Kongre binası baskını sonrası temsilciler Kovid-19'a yakalandı
DÜNYAKongre baskını ardından Kovid oldular!
Washington Post: FBI Kongre baskını öncesi aşırılıkçıların 'savaşa hazırlandığı' uyarısında bulunmuş
DÜNYAİddia: FBI Kongre baskını öncesi uyarmış!
Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
DÜNYAEndonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
AŞI SON DAKİKA: Brezilya'dan Sinovac açıklaması: Etkinlik oranı yüzde 50.38
DÜNYAYüzde 50.4 şaşkınlığı!
Son 24 saatte 1243 kişi öldü: İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı
DÜNYAİngiltere’de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ...
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Tshopo Nehri'nde gemin battı: 25 kişi hayatını kaybetti.
DÜNYAKongo'da gemi faciası!
SON DAKİKA: Rusya Moğolistan sınırında korkutan deprem!
DÜNYARusya'da son dakika deprem
ABD’den İran’daki El Kaide elebaşlarına yaptırım
DÜNYAABD’den İran’daki El Kaide elebaşlarına yaptırım
Facebook İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı
DÜNYAFacebook İran devlet televizyonunun hesabını kapattı
Kıbrıs Rum Kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı
DÜNYAKıbrıs Rum Kesimi ve BAE'den savunma anlaşması