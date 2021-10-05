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Trump, 25 yılda ilk kez Forbes'un ABD'de "En Zengin 400" listesinde yer almadı

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, 25 yılda ilk kez Forbes dergisi tarafından açıklanan "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesine giremedi.

Trump, 25 yılda ilk kez Forbes'un ABD'de
Trump'tan 25 yıl sonra bir ilk
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AA

Forbes, Trump'ın ilk kez "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesinde yer almadığını duyurdu.

Trump'ın emlak sektöründeki servetinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğuna işaret edilen açıklamada, Trump'ın ilk 400'e girmeyi 400 milyon dolar ile kaçırdığı kaydedildi.

Öte yandan Trump'ın Kovid-19 salgınının başından bu yana 600 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.

Forbes'un ABD'nin en zenginleri sıralamasında, 2016'da ABD başkanlığına seçildiğinde 156'ncı sırada olan Trump, görevinin son yılı olan 2020'de 339'uncu sıraya gerilemişti.

Söz konusu listede Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 201 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Bezos'u 190,5 milyar dolar ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 134,5 milyar dolar ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg takip ediyor.

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