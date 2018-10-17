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Trump'a ağır suçlama: Suudi Kralının sözcüsü gibi davranmasının bedeli ne?

ABD'de Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolması olayındaki tavrı nedeniyle eleştirdi.

17.10.2018 - 10:13 | Güncelleme: AA

ABD Başkanının Riyad yönetimine gereken tepkiyi verememesini, Trump'ın Suudilerle olan şahsi ekonomik ilişkilerine bağlayan Warren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudiler yıllarca Donald Trump'ın batık işletmelerini kredileriyle kurtardılar. Bugüne kadar kaç para aldı acaba? Amerikan Başkanının Suudi Kralının sözcüsü gibi davranmasının bedeli ne? Trump vergi hesaplarını yayınlasın da görelim." ifadelerini kullandı.

Trump, önceki gün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Onun aklını okumak istemem ama benim anladığım bu işin ardında serseri katiller olabilir. Kim bilir, bu işin iç yüzü yakında ortaya çıkacak ama o (Kral Selman) iddiaları kesin olarak reddetti." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın "serseri katiller" ifadesi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın olaydaki sorumluluğunu örtbas etme çabası olarak yorumlanmıştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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