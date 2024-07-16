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        Haberler Dünya Trump'a benzerliğiyle dikkat çeken ABD'li kulağını bantlayarak sokaklara çıktı | Dış Haberler

        Trump'a benzerliğiyle dikkat çeken ABD'li kulağını bantlayarak sokaklara çıktı

        ABD Başkan adayı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkat çeken bir ABD'li, Trump'ın kulağından vurulmasının ardından kulağını bantlayarak 'Trump' olarak dolaşmaya devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:09
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        Kulağını bantlayan 'diğer' Trump, sokaklarda
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        ABD Başkan adayı Donald Trump'ın vurulmasının siyasi, ekonomik ve sosyal etkileri sürüyor.

        20 yaşındaki ABD'li Thomas Matthew Crooks'un Pennslyvannia eyaletinde miting veren Trump'a gerçekleştirdiği suikastte Trump'ın kulağının yaralanmasının ardından Trump'a benzerliğiyle dikkat çeken bir ABD'li, kulağını bantladı.

        Giyinişi, ses tonu, yüz hatları ve saçıyla Trump'a çok benzeyen ABD'li suikastin ardından kulağını bantlayarak sokaklarda dolaşmaya ve insanlarla sohbet etmeye başladı.

        "Trump'ı" gören yerel halkın eğlencesi kameralara yansıdı.

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