Trump'a büyük şok: Yuhalandı 0:00 / 0:00

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Dallas'ta bir etkinlikte COVID-19'da destekleyici doz olduğunu açıkladığında kendi seçmenleri tarafından yuhalandı.

CNN'in haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eski Fox News sunucusu Bill O'Reilly "Hem Başkan hem de ben aşılandık" diyor ve ardından Trump'a "Güçlendirici dozu aldınız mı?" diye soruyor. Trump'ın soruya "evet" demesinin ardından ise seyircilerin yuhalamaları duyuluyor. Tepkiler sonrası Trump videoda "Yapmayın, yapmayın. Sorun değil, orada çok küçük bir grup var" diyerek yuhalamaları susturmaya çalışıyor.

Trump, Eylül ayında yayınlanan bir Wall Street Journal röportajında, takviye doz alma olasılığının düşük olduğunu ve muhtemelen takviye doz almayacağını söylemiş ancak duruma daha sonra bakacağını ve karşı olmadığını eklemişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yakın zamanda yayınlanan verilere göre, aşılanmamış kişilerin pozitif test etme riski 10 kat daha fazla ve COVID-19'dan ölme riski de tam aşılı ve destekleyici doz almış kişilere göre 20 kat daha fazla çıkmıştı.