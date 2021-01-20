Trump'a DARBE! Son dakika: ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump'a bir darbe de yazarlardan: Anılarını yazmayın!

Trump'a bir darbe daha: Anılarını yazmayın! 0:00 / 0:00

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Editörler, yayın ajansları ve yazarlar, sektöründen yüzlerce isim Donald Trump'ın başkanlık sonrası anılarını yayınlamasını reddetmesini talep eden mektuba imza attı.

"Hainlere Kitap Anlaşması Yok" başlıklı mektup geçen hafta 250'den fazla editör, yazar ve yayıncı tarafından imzalandı.

Independent'ta yer alan haberde, yazarlar, editörler ve yayıncıların birlikte, Trump veya herhangi bir Trump yönetim yetkilisinin, bir anı kitabı yazmayı düşündüğünde bunun yayınlanmasına karşı çıkacakları ifade edildi.

Kampanyayı yürüten roman yazarı Barry Lyga, "ABD'de yazı ve yayıncılık topluluğunun üyeleri olarak, Donald Trump yönetimine katılmış olmanın, kitap anlaşmaları söz konusu olduğunda yayınevlerince benzersiz bir hafifletici kriter olarak görülmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

"ÇOCUKLARI KAFESE KAPATAN, BİLİMLE DALGA GEÇEN..."

Lyga açıklamasında, "Çocukları kafese kapatan, tutsak kadınlar üzerinde irade dışı ameliyatlar yapan ve virüs milyonlarca insanın ölümüne sebep olurken bilimle dalga geçen bir yönetime dahil olmuş hiç kimse, büyük bir kitap anlaşmasının yapabileceğini düşünmemeli" ifadelerini kullandı.

Trump'ın anı kitabı çıkaracağına dair resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Washington Post'ta yer alan haberde Trump'ın görevden ayrılır ayrılmaz bir anı kitabı çıkaracağı iddia edilmişti.

Trump'ın önümüzdeki 4 yıl içinde geri ödemesi gereken 400 milyon dolar kredi borcu düşünüldüğünde bu iş onun kârlı olarak değerlendirildi.