Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump
AA

Amerikan iHeart Radyo'ya verdiği mülakatta ABD ile Taliban arasındaki sürece temas eden Trump, umutlu olduğunu dile getirdi.

Trump, Taliban'la anlaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna, "Çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Birkaç hafta içinde sonucu görürüz." şeklinde yanıt verdi.

TRUMP GÖRÜŞMELERİ DURDURMUŞTU         

ABD Başkanı Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine durdurmuştu.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti
DÜNYABoris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu açıkladı
DÜNYAABD, silah dolu İran teknesine el koydu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
DÜNYAOrg. Yaşar Güler'den kritik telefon
ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay
DÜNYAABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş ...
Irak’ın Kerkük kentindeki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiği bildirildi
DÜNYAIrak'ta ABD üssüne saldırı
Libya'da Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
DÜNYALibya'da Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden ...
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, muhtemel yeni mülteci krizine karşı uyardı
DÜNYAAlmanya'dan yeni mülteci krizine karşı uyarı
Reuters: Rusya Dışişleri'nden Türkiye'ye provokatif açıklamalardan uzak durma çağrısı
DÜNYARusya'dan garip çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da
Esad yönetimi sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı
DÜNYAEsad'dan provokatif çıkış!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X