Trump'a suikast girişimi: "Kurşun mu metal parçası mı yaraladı?" tartışması başladı

13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan duruma ilişkin bir tıbbi kaydın bulunmaması tartışmalara yol açtı.

New York Times gazetesinde video analizlerden yararlanılarak yayımlanan raporda Trump'ın merminin sağ kulağını sıyırması sonucu yaralandığı belirtildi.

Trump'ın, suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks'un ateşlediği 8 merminin ilkiyle yaralandığına işaret edilen raporda, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olay yerindeki metal parçalarını incelediği kaydedildi.

Raporda, zanlının ilk 3 el ateşi sırasında Trump'ın hareketlerinin incelendiği videonun kilit önem taşıdığı vurgulanan raporda, "Mermilerin çatırtısı Trump'ın konuştuğu mikrofondan duyuluyor. İlk ve ikinci atışın arasında neredeyse bir saniye geçiyor. Bu kısa arada da Trump elini kulağına götürüyor." ifadeleri kullanıldı.

DOKTOR JACKSON: TRUMP MERMİYLE YARALANDI

Teksas'ın Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Trump’ın eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, mektup yayımlayarak suikast girişimi sırasında Trump’ı kulağından yaralayan şey için "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.

Jackson, 24 Temmuz’daki Kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray’ın bunun bir "mermi, şarapnel veya cam olabileceğini" öne sürmesine tepki göstererek, "Kongre, hem hastane hem de benim tarafımdan doğrulanan bu kaydı düzeltmeli. Wray, yanlış ve başka bir şey önermek uygunsuz." dedi.