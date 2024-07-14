Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar!

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, zanlı Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.

Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.