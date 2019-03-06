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Trump'a yönelik yeni soruşturma başladı, belge istenenler arasında oğulları ve damadı da var

ABD'de Demokrat milletvekilleri, Başkan Donald Trump'a yönelik adaleti engelleme, yolsuzluk ve gücü kötüye kullanma iddialarıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturmayı başlattılar. Belge istenen kişiler arasında Trump'ın oğulları Don Jr ve Eric'in yanı sıra damadı Jared Kushner de var. Listede dikkat çeken bir diğer isim ise WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange.

Giriş: 06.03.2019 - 15:09 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD'de Demokrat milletvekilleri, Başkan Donald Trump'a yönelik adaleti engelleme, yolsuzluk ve gücü kötüye kullanma iddialarıyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturmayı Pazartesi günü başlattılar.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi, Trump'ın oğulları Don Jr ve Eric'in de aralarında bulunduğu aile üyelerinden ve yakın siyasi müteffiklerinden kendileriyle bilgi paylaşımında bulunmalarını talep etti.

81 kişiye gönderilen mektuplarda Trump'ın ya da yönetimininin muhtemel görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili belgeler istendi.

Beyaz Saray, Donald Trump'a yönelik bu soruşturmayı "utanç verici" ve "istismarcı" olarak nitelendirdi.

Sözcü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) Başkan Jerrold Nadler, Kongre'nin her iki kısmında özel savcı ve komiteler tarafından incelenmiş eski, sahte suçlamalara yönelik utanç verici ve istismarcı bir soruşturma açtı" dedi.

Açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturma kastedilerek, Demokratların bu soruşturmayı "Rusya tezgahları dağılmakta olduğu için korku içinde olduklarından ötürü" başlattıkları savunuldu.

Alışılmadık şekilde sert ifadeler içeren açıklamada, "Demokratlar gerçeğin peşinde değil, Demokratlar Başkan'ın peşinde" denildi.

Trump da soruşturmayı "siyasi oyun" olarak nitelendirdi ama buna rağmen işbirliğinde bulunacağını söyledi.

Belge istenen kişiler arasında kimler var?

Belge istenen kişiler arasında Trump'ın oğulları Don Jr ve Eric'in yanı sıra damadı Jared Kushner de var. Ancak Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan Trump'ın kızı Ivanka Trump listede yer almıyor.

- Getty Images
Jared Kushner

Trump'ın şirketler grubunun finans müdürü olan Allen Weisselberg de belge istenen isimler arasında yer alıyor.

Eski Beyaz Saray Stratejisti Steve Bannon, eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks, Trump'ın şu anki kişisel avukatı Jay Sekulow ve eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'a da belgeleri teslim etmeleri için iki hafta süre verildi.

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange.

Trump'ın kampanyası için çalışan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'dan da belgeler istendi.

Trump ile Putin arasındaki iletişim kayıtları talep edildi

Soruşturma, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi sürecinin başlatılmasıyla sonuçlanabileceği için büyük önem taşıyor.

- Getty Images
Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkani Jerrold Nadler

Komite Başkanı Nadler yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ulusumuz için kritik bir an. Bu meseleleri araştırmak ve kamunun tüm gerçeklere ulaşması için sorgulamalar yapmakla yükümlüyüz" dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Son birkaç yılda, Başkan Trump en temel yasal, etik ve anayasal kural ve normlarımıza günlük saldırılarda bulunsa da bunlar için hesap verme zorunluluğundan kaçındı."

"Hukukun üstünlüğüne yönelik tehditleri araştırmak Kongre'nin yükümlülüğüdür."

Kongre'deki diğer üç komite de Beyaz Saray'dan Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki iletişime ait kayıtları istedi.

2017 Helsinki Zirvesi'nden sonra bu tür kayıtların yok edildiğine ya da saklandığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

ABD istihbarat servisleri Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanmasını sağlamaya yardım etmek amacıyla müdahale ettiği sonucuna ulaşmıştı.

Nadler'in soruşturması Trump'ın Rusya ile muhtemel bağlantılarının yanı sıra onun iş anlaşmalarını da mercek altına alacak.

Kampanyasının finansmanında hukuksuzluk olup olmadığı araştırılacak konulardan biri olacak.

FBI Başkanı James Comey'in ABD Başkanı Trump tarafından görevden alınmasına ilişkin belgeler de istenilenler arasında.

ABC televizyonuna röportaj veren Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Trump'ın adaletin yerini bulmasını engellediğine inanıp inanmadığına yönelik bir soruya, "Evet, inanıyorum. Başkan'ın adaleti engellediği çok açık" yanıtını vermişti.

Trump'ın görevden alınma sürecinin başlatılma ihtimaline ilişkin ise, "Daha o noktaya gelmeye çok var. Elimizde henüz kanıt yok, ama gerekli soruşturmayı başlatacağız" demişti.

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BBC TÜRKÇE

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