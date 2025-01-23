Trump, ABD'nin AB Büyükelçisi adayını açıkladı: Restoran yöneticisi Puzder

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Andrew Puzder'ı ABD'nin AB Büyükelçisi adayı gösterdiğini bildirdi.

Puzder'ı "başarılı bir avukat, iş insanı, ekonomi yorumcusu ve yazar" diye nitelendiren Trump, onun, "bu önemli bölgede (AB) ülke çıkarlarını en iyi şekilde temsil edeceğini" kaydetti.

Trump ayrıca Puzder'ın 17 yıl "CKE Restaruants" adlı hazır yemek restoran zincirlerinin üst yöneticiliğini yaptığını ve şirketleri "finansal zorluklardan kurtararak güvence altına aldığını" belirtti.

Puzder 2016'da Çalışma Bakanlığına aday gösterilmişti

Trump, 2016'daki başkanlık seçim sürecinde Andrew Puzder'ı Çalışma Bakanlığına aday göstermişti.

Puzder, iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekilmiş, yerine Alexander Acosta aday gösterilmişti.

Puzder'a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve "yasal olmayan işçi çalıştırması"nın yanı sıra eski eşine "şiddet" uyguladığı iddiaları etkili olmuştu.