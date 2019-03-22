Trump: ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının zamanı geldi

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 52 yıl sonra İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının zamanının geldiğini söyledi. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgenin istikrarı ile İsrail devleti için stratejik ve güvenlik açısından kritik öneme sahip Golan Tepeleri'nde İsrail Egemenliğini ABD'nin 52 yıl sonra tamamen tanımasının vakti geldi" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kısa süre içinde yine Twitter hesabından "İran'ın Suriye'yi bir platform olarak kullanarak İsrail'i yok etmek istediği bu sıralarda Trump cesurca İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyor" diye yazarak Trump'a teşekkür etti.
5 Haziran 1967'de İsrail ve Arap komşuları arasında artan gerginlik 6 Gün Savaşları'nın başlamasına yol açmıştı.
İsrail, Mısır'dan Gazze ve Sina Yarımadası'nı, Suriye'den de Golan Tepeleri'ni aldı. Ürdün güçlerini de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ten çıkardı.
BM Güvenlik Konseyi, bunun üzerine 242 sayılı kararı aldı. Kararda, savaşla toprak kazanımı reddediliyor, son çarpışmalarda ele geçirdiği yerlerden İsrail'in çekilmesi isteniyordu. BM'ye göre, bu savaşta 500 bin Filistinli mülteci haline geldi; Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye göç etti.
1967'deki savaşta kaybettikleri toprakları diplomatik yollardan geri alamayan Mısır ve Suriye, 1973'teki Yahudiler için kutsal Yom Kippur Günü sırasında İsrail'e karşı taarruza girişti.
Başlangıçta Mısır ve Suriye, Sina ve Golan Tepeleri'nde ilerleme kaydetse de üç hafta süren çarpışmalar sonunda bu durum değişti.
İsrail neticede bazı yerlerde 1967'deki ateşkes hattının da ötesine geçti. İsrail güçleri Golan Tepeleri'ni aşarak Suriye içinde ilerlemeye başladı; daha sonra bu toprakları bıraksalar da Golan Tepeleri İsrail'in elinde kaldı.
Ancak İsrail'in bu alandaki egemenliği uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.
Trump'ın bu sözleri Netanyahu'nun haftaya gerçekleştireceği ABD gezisinin öncesinde geldi.
Netanyahu ABD'den uzun süredir İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasını istiyordu.
İsrail'de 9 Nisan'da genel seçim yapılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında uzun süreli Orta Doğu politikasını değiştirerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. ABD Büyükelçiliği de Kudüs'e taşınmıştı.
Karar uluslararası tepkilere neden olmuştu.
Filistinliler Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.
1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail ise kentin "ebedi ve bölünmez" başkenti olduğunu iddia ediyor ve uzun süredir dünyaya bunu kabul ettirmeye çalışıyor.
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