Trump: Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimleri için çalışacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, aileler, çalışanlar ve şirketler için vergileri önemli ölçüde azaltacaklarını belirtti.

Buna, bahşişlerden, sosyal güvenlikten ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmamasının da dahil olduğunu aktaran Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağım" dedi.

Ayrıca Trump, şirketlerin ABD'deki yeni fabrika inşaatları ile diğer sermaye harcamalarına yaptıkları yatırımların tamamını gider olarak gösterebileceklerini belirterek, yerli petrol ve doğalgaz üreticileri için de vergileri önemli ölçüde azaltacağını kaydetti.