Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.763,67 %-1,55
        DOLAR 36,3254 %0,07
        EURO 37,9331 %0,17
        GRAM ALTIN 3.434,85 %0,26
        FAİZ 39,50 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 38,35 %0,31
        BITCOIN 97.207,00 %0,93
        GBP/TRY 45,8109 %0,21
        EUR/USD 1,0430 %0,07
        BRENT 75,74 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 5.615,99 %0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump: Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimleri için çalışacağım - İş-Yaşam Haberleri

        Trump: Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimleri için çalışacağım

        ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini" hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle çalışacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 07:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimleri için çalışacağım"
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, aileler, çalışanlar ve şirketler için vergileri önemli ölçüde azaltacaklarını belirtti.

        Buna, bahşişlerden, sosyal güvenlikten ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmamasının da dahil olduğunu aktaran Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağım" dedi.

        Ayrıca Trump, şirketlerin ABD'deki yeni fabrika inşaatları ile diğer sermaye harcamalarına yaptıkları yatırımların tamamını gider olarak gösterebileceklerini belirterek, yerli petrol ve doğalgaz üreticileri için de vergileri önemli ölçüde azaltacağını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti