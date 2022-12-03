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Trump Art Gallery'de aralık ayı sergisi: Bir Kabuğa Kiracı

Sanatçı Sümeyye Aydemir'in yaralanabilir ve kırılgan kadın hallerinden doğan, karanlık ve pek de masum olmayan bir dünyayı çağrıştıran 'Bir Kabuğa Kiracı' adlı resim sergisi, aralık ayında sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 31 Aralık'a kadar gezilebilecek

Trump Art Gallery'de aralık ayı sergisi: Bir Kabuğa Kiracı

Sanatçı Sümeyye Aydemir'in, karanlık ve pek de masum olmayan bir dünyayı çağrıştıran 'Bir Kabuğa Kiracı' adlı resim sergisi, yaralanabilir ve kırılgan kadın hallerinden doğan yeni olasılıkları hem keşfetmeyi hem de irdelemeyi ele alıyor.

Yaralanabilirlik, dünya ile aramızdaki geçirgenliğin tensel sınırını ifade ediyor.

Judith Butler da her birimizin yaralanabilir oluşumuzun altında yatan şeyin toplumsallık olduğunu söylüyor.

"Yaralanabilirliğimiz ve kırılganlığımız, içerisinde yaşadığımız toplum bağlamında inşa ediliyor" diyen sanatçının eserlerini oluştururken izlediği ana yaklaşım; kadının toplumda yaşadığı kırılmaları minimuma indirmek için iki beden (kadın ve hayvan) arasında inşa edilen korunaklı bir yapıya dönüştürmek.

Bu noktada ev ise çokça sorgulanan bir kavram olarak yer alıyor. Evin güvenli ve mahrem uzamının aşınmasına odaklanarak eve karşı şüphe ve tereddütle yaklaşım ön plana çıkıyor. Birbirlerinin temasıyla bir dayanışma gücünü gösteren ve bir kabuğa sığınan kadın figürleri, karanlık ve pek de masum olmayan bir dünyayı çağrıştırıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği sergi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar Trump Art Gallery'de görülebilecek.

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