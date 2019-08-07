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Trump: Asıl sorun Çin değil Fed

DHA

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde sık sık yaptığı gibi yine Twitter üzerinden ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirdi. Başkan Trump "Bizim sorunumuz Çin değil. Çin günden güne şirket kaybederken ve dövizi büyük bir saldırı altındayken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD´ye her gün para akıyor. Bizim sorunumuz Fed´in sıkılaşmaya giderek ve çok hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi" ifadelerini kullandı

trump

Çin´in "büyük bir sorun olmadığını" belirten ABD Başkanı Donald Trump, asıl sorunun ABD Merkez Bankası´nın ( Fed) "hatalarını kabul etmemesi" olduğunu vurguladı ve Fed´e "daha büyük ve daha hızlı faiz indirimi" çağrısı yaptı.


Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin "büyük bir sorun" olmadığını belirtirken, asıl sorunun Fed"in "kendi hatalarını kabul etmeyecek kadar gururlu olması" olduğunu öne sürdü.

"BİZİM SORUNUMUZ ÇİN DEĞİL"

Trump, söz konusu paylaşımlarda şunları yazdı: "Üç Merkez Bankası faiz indirimi daha´. Bizim sorunumuz Çin değil. Çin günden güne şirket kaybederken ve dövizi büyük bir saldırı altındayken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD´ye her gün para akıyor. Bizim sorunumuz Fed´in sıkılaşmaya giderek ve çok hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi (ve bu konuda ben haklıydım!). (Fed) faizleri daha hızlı ve daha fazla indirmeli ve bu saçma sıkılaşma politikasına acilen son vermeli. Kâr eğrisi marj başına oldukça geniş ve enflasyon yok. Birçok sorun oldukça kolay bir şekilde halledilebilecekken bu kabiliyetsizliği izlemek oldukça kötü. Biz yine de kazanacağız fakat bu, Fed diğer ülkelerle yarıştığımızı anlasa çok daha kolay olabilirdi."

 

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