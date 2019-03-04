ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de verdiği ifadeler sonrası Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen ve nihai raporunu Adalet Bakanlığı'na sunmaya hazırlayan özel savcı Robert Mueller'e yüklendi.

Amerikan Muhafazakarlar Birliği'nin toplantısında konuşan Trump "Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Soruşturmayı "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "Seçilememişlerin hazırladığı bir raporu bekliyoruz" sözleriyle seyircilerinden alkış aldı.

Mueller'ın nihai raporunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Cumartesi günü yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski FBI Başkanı James Comey, Demokrat Parti ve Kuzey Kore politikalarına muhalefet eden isimleri de hedef aldı.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki yanlış insanları çeşitli görevlere getirip, orada olmamaları gerekirken uzun yıllar tutuyorlar. Sonra da bir anda seni saçmalıklarla ortadan kaldırmaya kalkışıyorlar, tamam mı?"

Trump'ın konuşmasındaki göçmen karşıtı ifadeler de dikkat çekti.

ABD'deki göçmenlerin "ülkelerini sevmesi gerektiğini" söyleyen Trump, "Kongre'de ülkemizden nefret eden insanlar var. Biliyor musunuz, her birinin ismini size verebilirim" dedi.

Kasım ayında görevden aldığı Jeff Sessions'ın aksanını da taklit eden Trump, Sessions için de "Zayıf, etkisiz, ne yaptığını bilmeyen biriydi" nitelemesini yaptı.

Trump, başkanlığı süresince yaptığı bu en uzun konuşma ile gergin geçen bir haftayı kapatmış oldu.

Eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede Trump'ı 'ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla' suçlamış, Trump ise Cohen'in "hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini" savunmuştu.

Cohen, " Bu ülke Trump'ın beyaz ırkçıları ve bağnazları koruduğunu gördü. Fakir ülkelere 'bok çukuru' dediğini de gördü. Özelde daha da fena. Bana bir keresinde Obama o zaman daha ABD başkanıyken 'Siyah biri tarafından yönetilen ve 'bok çukuru' olmayan bir ülke söyle' dedi, 'Siyahların çok aptal olduğu için kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini' söyledi." diye konuşmuştu.

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