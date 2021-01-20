Trump, Beyaz Saray'dan son kez ayrıldı!

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Görev süresi bugün itibariyle sona eren ABD Başkanı Donald Trump, son kez Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Amerikan tarihinin en sıra dışı ve tartışmalı isimlerinden biri olan Trump, başkanlığının bitimine saatler kala askeri helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki gazetecilere, "Umarım benim için uzun soluklu bir ayrılık olmaz" dediği öğrenildi.

Trump daha önce Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayarak modern zamanların devir teslim törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olmuştu.

Beyaz Saray'dan Andrews Hava Üssü'ne giden Trump'ın burada ABD Başkanı olarak son konuşmasını yapacağı bildirildi.

Seçimi kazanan Joe Biden'ın bugün TSİ 20.00'da başlayacak törende yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.