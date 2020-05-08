Trump: “Biz Venezuela'da bir şey yaparsak bu şekilde olmaz, o işgal olur" - Haberler

İHA / HABERTURK.COM

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Mayıs tarihinde yaşanan ülkeye sızma ve suikast girişimi ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlamasının ardından Trump, Fox News'te suçlamalara yanıt verdi.

ABD Başkanı, Venezuela'ya sızıp Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi başarısızlığa uğrayan ABD'li paralı askerlerinin arkasında kendi yönetiminin olduğuna dair suçlamaları reddetti.

Trump, Maduro'nun sosyalist yönetimini devirme niyetini gizlemeyerek, ancak bu çapta bir operasyona bu kadar küçük bir grupla kalkışmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bence ABD hükümetinin bununla hiçbir ilgisi yok ve neler olup bittiğini öğrenmem gerekiyor. Biz Venezuela'da bir şey yaparsak bu şekilde olmaz. Biraz farklı olur. Ona işgal derler" dedi.

Trump, Silvercorp isimli bir ABD'li özel güvenlik şirketinin paralı askerlerinin başını çektiği Venezuela’ya denizden sızma girişimi hakkında "Venezuelalılar ve diğer ülkelerden insanlardan oluşan haydut bir grup tarafından düzenlenmiş, iyi bir saldırı değil” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, son olarak “Plajdaki görüntüleri gördüm. General George Washington, tarafından komuta edilmediği aşikardı" dedi.