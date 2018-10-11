Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, daha önce yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kore’nin 2010 yılında Güney Kore’nin bir savaş gemisini batırmasının ardından tek tarafı olarak uygulamaya koyduğu kaldırmayı gözden geçirdiklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onlar bizim onayımız olmadan bunu yapamazlar. Bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapamazlar" dedi.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kore yarımadasına kalıcı barış getirmek için Kuzey Kore ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. Güney Kore, Kuzey Kore’nin isteğine uygun olarak yaptırımların azaltılmasıyla 1950 ile 1953 arasında iki Kore arasındaki savaşın ABD ile birlikte resmen sona erdirme deklarasyonu yapmasını umuyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmasında, 2010 yılında Güney Kore’ye ait bir savaş gemisine yönelik saldırının ardından uygulanmaya başlayan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmaması konusunun görüşüldüğünü ifade etmiş, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ile örtüşen çok sayıda ikili yaptırım söz konusu olduğundan, bu durumun, Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağı anlamına gelmediğini söylemişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü, ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye birlikte cevap vermeye söz verdiklerini söyledi. Sözcü, Trump’ın yaptırımların ancak Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasından sonra kaldırılabileceğini söylediğini aktardı.

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