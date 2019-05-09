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Trump Brezilya kararını açıkladı!

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Kongreye gönderdiği bir mektupla Brezilya'yı "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdığını açıkladı. Bu adımla Brezilya artık ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagon'un düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'yı "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak belirlediğini açıkladı.

ABD Kongresine bir mektup gönderen Trump, ABD-Brezilya ilişkilerinde önemli bir adım attı.

Trump, mektubunda, "1961 Dış Yardımlar Yasası'nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya'yı 'NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik' olarak belirleme niyetimi beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu son adımın ABD ile Brezilya arasındaki özellikle savunma iş birliğini ciddi şekilde artıracağını kaydeden Trump, iki ülke arasındaki koordinasyonun daha da artacağını ifade etti.

Brezilya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine eklenen son ülke oldu.

Söz konusu adımla Brezilya, artık ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagon'un düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

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