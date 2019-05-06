Dün akşam twitter'dan Çin'den ithal ürünlerden alınan gümrük vergilerini Cuma günü artıracağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün de konuyla ilgili mesajlarına devam etti. Trump, bu hafta Washington'da yapılması beklenen yeni tur ticaret görüşmeleri öncesinde yine Çin'i hedef aldı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "ABD, ticarette yıllardan bu yana, yılda 600-800 milyar dolar kaybediyor. Çin'e 500 milyar dolar kaybettik. Üzgünüm ama artık bunu yapmaya devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019

Trump'ın mesajının ardından piyasalardaki kayıplar arttı.