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'Çin'e 500 milyar dolar kaybettik, bunu yapmaya devam etmeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Washington'da yapılması beklenen ticaret görüşmeleri öncesinde bir kez daha Çin'i hedef aldı. Trump'ın yeni twet'inde "ABD, ticarette yıllardan bu yana, yılda 600-800 milyar dolar kaybediyor. Çin'e 500 milyar dolar kaybettik. Üzgünüm ama artık bunu yapmaya devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Piyasalardaki kayıplar arttı

ABD Başkanı Donald Trump

Dün akşam twitter'dan Çin'den ithal ürünlerden alınan gümrük vergilerini Cuma günü artıracağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün de konuyla ilgili mesajlarına devam etti. Trump, bu hafta Washington'da yapılması beklenen yeni tur ticaret görüşmeleri öncesinde yine Çin'i hedef aldı.

 Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "ABD, ticarette yıllardan bu yana, yılda 600-800 milyar dolar kaybediyor. Çin'e 500 milyar dolar kaybettik. Üzgünüm ama artık bunu yapmaya devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın mesajının ardından piyasalardaki kayıplar arttı.

 

 

 

 

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