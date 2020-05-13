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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Trump, Twitter mesajında, "Uzun süredir Çin ile anlaşmanın pahalı bir şey olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra tüm dünyanın Çin'den çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Trump, "100 tane ticaret anlaşması bile farkı kapatmayacak ve kaybedilen yüzlerce masum canı telafi etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.