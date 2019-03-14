Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, Çin ile büyük olasılıkla anlaşacaklarını düşündüğünü çünkü ek gümrük vergilerinden dolayı sıkıntı çeken Çin'in bunu istediğini belirtti.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim iel Vietnam'da yaptığı zirveye atıfta bulunarak Çinli mevkidaşı Şi'nin elinde bir anlaşmayla gelmemesi durumunda çekip gidebileceğini bilmesi gerektiğini söyledi.

"Bence Başkan Şi anlaşma yoksa vazgeçebilen biri olduğumu görmüştür. Ve bu her zaman olabilir ve muhtemelen bunu istemeyecektir." dedi.

Trump ayrıca meselenin anlaşmanın Çin Devlet Başkanı Xi ile bir zirvede veya zirveden önce yapılması olmadığını, tercihinin anlaşmanın detaylarını Xi ile birlikte sonuçlandırmak olduğunu vurguladı.

Trump, "Anlaşmayı tamamlayıp imzalayabiliriz veya 'hemen hemen' tamamlayıp son noktaları müzakere edebiliriz. Ben bunu tercih ederim dedi. Çin cephesi ise liderlerin Florida ya da başka bir yerde buluşmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD, geçen ay ek gümrük vergilerini yükseltmeyi durdurmuş ve iki taraf masaya oturmuştu ancak başta fikri mülkiyet hakları olmak üzere teknoloji transferi gibi konular üzerinde henüz uzlaşılmış değil.

Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada trump, "İşlerin oldukça iyi gittiğini düşünüyorum. Acelem yok. Doğru bir anlaşma olmasını istiyorum. Bu nedenle acele etmiyorum. Bizim için iyi bir anlaşma olmalı, eğer olmaz ise bu anlaşmayı yapmayız" diye konuştu ve fikri mülkiyet konusunun anlaşmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.