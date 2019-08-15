ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ticaret anlaşması yapmak istediğini ancak ilk önce Çin'in Hong Kong'a "insanca" davranması gerektiğini belirtti. Trump böylece bariz bir şekilde Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protesto gösterilerinin barışçıl bir çözümünü ticaret anlaşması yapılmasına bağladı.

Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong'da suçluların yargılanmak üzere Çin'e iadesine imkan veren yasa tasarısının

parlamentonun gündemine gelmesiyle başlayan protestolar 2.5 aydır sürüyor.Tasarıya yönelik muhalefet, Hong Kong'un 1997'de İngiltere'den Çin yönetimine geçmesinden bu yana ülkedeki en büyük krizi tetikledi. Hong Kong 1997'de toplanma özgürlüğü, özgür basın ve bağımsız yargı dahil olmak üzere özel özerklik garantisi veren "tek ülke, iki sistem" anlaşması kapsamında Çin yönetimine geçmişti.