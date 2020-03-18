Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaTrump: 'Çin Virüsü' demeye devam edeceğim! - Haberler
ABONE OL

Trump: 'Çin Virüsü' demeye devam edeceğim

ABD Başkanı Trump, koronavirüse 'Çin Virüsü' demeye devam edeceğini açıkladı. Trump, "Virüs Çin'den geldiği için bu şekilde adlandırmaya devam edeceğim" dedi. Öte yandan, bu söylemler kamuoyunda ve Çin'de rahatsızlık yaratmıştı.

Trump
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen itirazları ve kamuoyunda kendisinin ırkçı bir tavır sergilediği söylentilerinin dikkate almayarak, yeni tip koronavirüs için 'Çin Virüsü' diyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray’da bir basın toplantısında konuşan Trump, ‘Çin’den geldiği için’ virüsü bu şekilde adlandırmaya devam edeceğini vurguladı, hatta Çinli yetkililerin aksi düşüncelerini önemsemedi. 

Trump, “Çin, bizim ordumuzun salgını onlara getirdiği şeklinde bir bilgi veriyor, bu yanlış. Tartışmak yerine, dedim ki geldiği yere göre adlandırmalıyım. Bu virüs, Çin’den geldi. Bu yüzden bence bu çok doğru bir terim” yorumunda bulundu.

PEKİN RAHATSIZ OLMUŞTU

 Trump'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşımda koronavirüs hakkında 'Çinli virüs' ifadesini kullanması Pekin'de rahatsızlık yaratmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, "Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Licien'in, ABD ordusunu yeni tip koronavirüsü Vuhan kentine getirmekle itham etmiş, "ABD, bize bir açıklama borçludur" demişti. Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda bu iddialara atıfta bulunduğu düşünüldü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... İran'da can kaybı ve vaka sayısında artış!
DÜNYAİran ve İspanya'da can kaybı ve vaka sayısında artış!
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu - Haberler
DÜNYAİran'da korkutan koronavirüs senaryosu
Son koronavirüs araştırmasından çarpıcı sonuçlar!
DÜNYASon koronavirüs araştırmasından çarpıcı sonuçlar!
Son dakika haberler... Hayalet kentler!
DÜNYAHayalet kentler!
Son dakika Corona virüsü! Almanlar hücum etti! 'Türk kolonyası!' - Haberler
DÜNYAAlmanlar hücum etti! Türk kolonyasına müthiş talep!
6 haftadır dünyadan kopuktular, koronavirüsle yeni tanıştılar - Haberler
DÜNYABBG yarışmacıları koronavirüs salgınını en son ...
Vuhan'da son 48 saatte 2 yeni koronavirüs vakası! - Haberler
DÜNYAVuhan'da 48 saatte 2 yeni vaka!
Hafter'in sözcüsü karantina altına alındı! - Haberler
DÜNYAHafter'in sözcüsü karantina altına alındı!
New York Valisi: Koronavirüs salgını 45 günde zirveye çıkabilir - Haberler
DÜNYANew York Valisi: Salgın 45 günde zirveye çıkabilir
Berlin'de koronavirüs için yeni hastane inşa edilecek! - Haberler
DÜNYABerlin'de koronavirüs için yeni hastane inşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X