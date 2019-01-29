Trump: Demokratlarla duvar konusunda uzlaşmaya varılacağından şüpheliyim

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ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin fonlanması için muhalefetteki Demokrat Partililerle yaptığı anlaşmanın dolacağı gelecek aya kadar ınır güvenligi konusunda bir uzlaşmaya varılmasından şüpheli olduğunu söyledi.
Trump, federal hükümetin rekor bir süre, 35 gün kapalı kalmasının ardından 800 bin federal çalışanın işe dönmesinin ardından Wall Street Journal gazetesine konuştu.
Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için bütçede istediği parayı azaltacağından da şüphe duyduğunu vurguladı.
Federal hükümetin bir kez daha kapanmasını önlemek için Kongre'nin 15 Şubat'a kadar bütçede uzlaşması gerekiyor.
Kongre Bütçe Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ABD ekonomisi federal hükümetin kapanması nedeniyle 3 milyar dolar kaybetti.
Ofisin yayımladığı analizde beş haftalık sürede ekonomide genel olarak 11 milyar dolarlık kayıp olduğu, ancak çalışanların geriye dönük maaş almalarıyla bu kaybın 8 milyar dolar kadarının geri kazanılacağı vurgulandı.
Her iki partiden kongre üyelerinden oluşan bir komisyonun bütçe üzerinde müzakereler yapması bekleniyor, ancak Trump bir anlaşmaya varılması olasılığını "50'ye 50'den daha az olduğunu söyledi.
Trump, duvar için bütçede talep ettiği 5,7 milyar dolardan daha azını kabul edip etmeyeceği sorulduğundaysa "Bundan şüpheliyim. Bu işi doğru yapmam lazım." yanıtını verdi.
Başkan ayrıca, Demokratlarla genel anlamda uzlaşmak için önemli bir taviz vermeye de niyetli olmadığını vurguladı.
Trump, ABD'ye çocuk yaşlarda kaçak olarak giren göçmenlerin vatandaşlık almasına destek vereceğinden şüpheli olduğunu söyledi.
Trump, geçen Cuma, Amerikan hükümetinin yaklaşık dörtte birinin kapalı kalmasından kaynaklanan baskıya boyun eğmişti.
Kongre, federal kuruluşların fonlanması için hızla bir yasa tasırısını geçirirken, Trump uzun süredir söz verdiği duvar için tek bir dolar bile alamadı.
Başkanın bu konuda geri adım atması, muhafazakâr çevrelerden eleştiri alırken, Trump pek alışılmadık bir şekilde en gözde haber kanalı Fox News'a yüklendi.
Trump, Pazar günü paylaştığı Twitter mesajında "Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama @johnrobertsFox and @GillianHTurner @FoxNews Duvar müzakereleri konusunda SAHTE HABER CNN & NBC'den daha anlayışsızdı." dedi.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1089691564283183105
Trump, kendisini korkaklıkla suçlayan sağcı yorumcu Ann Coulter'a da tepki gösterdi ve Wall Street Journal söyleşisinde Coulter için "Çok düşmanca davrandığını duyuyorum. Belki telefonuna yanıt vermediğimdendir." dedi.
Bu arada, Trump kaçak göçmenlere karşı sert tavrını sürdürürken, geçtiğimiz haftalarda Trump'ın kendi golf tesislerinde yıllardır kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı ortaya çıktı.
Associated Press Haber Ajansı, Trump'ın New York'taki golf kulübünde çalışan 10 kadar kaçak göçmenin birdenbire işten kovulduğunu bildirdi.
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