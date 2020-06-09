Trump duyurdu: ABD tarihinde ilk kez bir siyahi Hava Kuvvetleri Komutanı oldu! - Haberler

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ABD'de Senato'da oybirliğiyle kabul edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine siyahi Charles Brown getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na aday olarak gösterdiği Charles Brown'ın Senato tarafından onaylandığını dile getirdi. Trump, "Amerika için tarihi bir gün, ABD'de kuvvet komutanlığına ilk kez bir Afro-Amerikalı seçildi. Kendisiyle çalışmak için heyecanlanıyorum" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Charles Brown'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Pence tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün ulusumuz için tarihi bir gün. Başkan Trump'ın aday gösterdiği Orgeneral Charles Brown, Senato tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi. Bu göreve ilk kez Afro-Amerikalı biri getirildi, tarihimizde bir ilk. Tebrikler Charles Brown" ifadelerini kullandı.

— Mike Pence (@Mike_Pence) June 9, 2020

Siyahi Orgeneral Brown, ABD'de kuvvet komutanlığı görevine seçilen ilk siyahi oldu.

Atamanın ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.