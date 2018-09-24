ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl karşılıklı nükleer tehditlerinde bulunduğu Kuzey Kore lideri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Associated Press (AP) haber ajansının 'son dakika' koduyla duyurduğu habere göre, Trump Kim ile randevularının 'oldukça yakın' göründüğünü aktardı.

Trump, Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin oldukça geliştiğini ifade etti.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim ile yakında yapılması muhtemel ikinci zirveye ilişkin detaylar üzerinde çalıştığını belirtti.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.

İki ülkenin devlet başkanları Kore savaşının ateşkes ile sona erdiği 1953 yılından bu yana Haziran ayında ilk defa resmi olarak bir araya gelmiş, Trump, "Son derece kapsamlı bir metne imza attık, süreci son derece hızlı başlatacağız. Anlaşmadan tüm dünya etkilenecek. Büyük bir sorunu çözeceğiz, bunu bütün dünya için yapacağız. Kim son derece yetenekli biri, ülkesini çok seviyor. Kim ile birçok kez görüşeceğiz. Kim harika biri, onu Beyaz Saray'a davet edebilirim. Eskisine göre ilişkilerimiz çok farklı olacak. Harika ilişkilerimiz olacağından şüphem yok. Başbaşa görüşme çok iyiydi, görüş ayrılıklarını birlikte çözeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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