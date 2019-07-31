Quinnipiac Üniversitesi'nce ülke genelinde yapılan güncel bir araştırmaya göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ı "ırkçı" bulurken, yüzde 45'i ise Trump'ın "ırkçı" olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Araştırmaya göre, Trump'ı "ırkçı" bulan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 46'da kalırken, bu oranın siyahi seçmenlerde yüzde 80'e kadar yükseldiği kaydedildi.

Araştırmanın 25-28 Temmuz'da ülke genelinde kayıtlı toplam bin 306 seçmen arasında yapıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkat çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin Demokrat vekili Elijah Cummings'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Elijah ve Demokratlar ise Trump'ı "ırkçılıkla" suçlamıştı.

TRUMP: EN AZ IRKÇI BENİM

Geçtiğimiz günlerde göçmen kadın vekillere 1Geldiğiniz yere geri dönün" diyen ve daha pek çok ırkçı söylemle eleştirilerle karşılaşan Trump, dünyadaki en az ırkçı kişi olduğunu savundu.

Trump Beyaz Saray'da gazetecilere, "Dünyanın herhangi bir yerindeki en az ırkçı kişi benim" dedi.