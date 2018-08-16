SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Trump, eski CIA Başkanı'nın gizli bilgilere erişimini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yoğun eleştirilerde bulunan eski CIA Başkanı John Brennan'ın gizli bilgilere erişimini iptal etti. Brennan kararın Trump'ın "ifade özgürlüğünü baskı altına alma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma" çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

16.08.2018 - 10:50 | Güncelleme:
- Reuters
John Brennan Ocak 2017'de CIA Başkanlığı görevini bırakmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yoğun eleştirilerde bulunan eski CIA Başkanı John Brennan'ın gizli bilgilere erişimini iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kararı Trump'ın bir yazılı açıklamasını okuyarak duyurdu.

Açıklamada Brennnan'ın "dengesiz hareketleri ve davranışlarının" bu kararın alınmasına neden olduğu belirtildi.

Brennan ise Trump'a yanıt verdiği Twitter mesajında, kararın Trump'ın "ifade özgürlüğünü baskı altına alma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma" çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Brennan "Bu, istihbarat çalışanları da dahil tüm Amerikalıları düşüncelerini açıklamanın maliyeti konusunda endişelendirmesi gereken bir karar. İlkelerimin değeri, istihbarata erişimden çok daha büyük. Pes etmeyeceğim" dedi.

https://twitter.com/JohnBrennan/status/1029830514230865920

Brennan daha önce, geçen ay Trump'ın Rusya lideir Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı zirveden sonraki basın toplantısı için 'hainlikten başka bir şey değil' demişti.

Brennan geçen yıl da, iki yıl önceki başkanlık seçimlerinden önce Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri ve Rusya arasındaki işbirliği iddialarını konu alan soruşturmanın "sağlam temelleri" olduğunu söylemişti.

Trump bu iddiaları reddediyor ve soruşturmayı "cadı avı" diye tanımlıyor.

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Brennan'ın hassas bilgilere erişimini geçen hafta iptal etmek istediğini, ancak işlerinin "çok yoğun" olduğunu söyledi.

Trump tam olarak ne dedi ?

Trump'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Yürütmenin başı ve başkomutan olarak ülkenin gizli bilgilerini korumak için anayasal bir sorumluluğum var. Buna bu bilgilere kimlerin erişeceğini kontrol etmek de dahil. Eski CIA Başkanı John Brennan'ın erişimini iptal etmeye karar verdim."

- Getty Images

"İstihbarat ve güvenlik kurumlarının eski başkanlarının, gizli bilgilere erişmesine hizmetlerinden sonra da, özel bir kavrayışları olabilecek konularda haleflerine öğüt verebilmeleri ve mesleki nezaket icabı devam eder. Bu gerekçelerin hiç biri Brennan'ın gizli bilgilere erişiminin sürmesini meşru kılmıyor."

Açıklamada ayrıca, Trump'ın geçen yıl kovduğu eski FBI Başkanı James Comey, eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü Michael Haden ve eski Adalet Bakanı Sally Yates'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin gizli bilgilere erişimini gözden geçirdiği belirtildi.

Comey, Brennan'ın erişiminin iptal edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada "Başkan bir kez daha, kendisiyle aynı görüşte olmayanları cezalandıracağı ve övenleri ödüllendireceği yönünde bir mesaj veriyor" dedi.

Comey "gizli bilgilere erişimin, seçmenlerin dikkatini daha büyük sorunlardan uzaklaştırmak için önemsiz siyasi oyunlarda piyon olarak kullanılmaması gerektiğini" vurguladı.

James Comey ayrıca Trump'ın "Amerikan halkına her gün yalan söylediğini, ırkçılığı teşvik ettiğini, kadın düşmanı olduğunu ve daima önce kendi çıkarlarını düşündüğünü" söyledi.

  • Trump - Putin zirvesi: ABD Başkanı en büyük hatasını mı yaptı?
  • Rusya'ya destek çıkan Trump'a ABD'den sert eleştiriler
  • Trump Rusya soruşturması için avukat atadı
  • CIA Başkanı Brennan, İran anlaşması ve Rusya konusunda Trump'ı uyardı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Ezidi genç kadın, 2014'te kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaştı
Ezidi genç kadın, 2014'te kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaştı
ABD medyasından Trump'ın saldırılarına karşı özgür basın kampanyası
ABD medyasından Trump'ın saldırılarına karşı özgür basın kampanyası
Otizmlilerin onlarla konuşurken bilmemizi istediği 10 şey
Otizmlilerin onlarla konuşurken bilmemizi istediği 10 şey
Sudan’da 24 çocuk okula giderken boğuldu
Sudan’da 24 çocuk okula giderken boğuldu
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?
Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar, avro değil, bunlar ekonomik savaşın kurşunları, füzeleri
Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?
Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?
Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor
Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X