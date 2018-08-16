Trump, eski CIA Başkanı'nın gizli bilgilere erişimini iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yoğun eleştirilerde bulunan eski CIA Başkanı John Brennan'ın gizli bilgilere erişimini iptal etti. Brennan kararın Trump'ın "ifade özgürlüğünü baskı altına alma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma" çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.
16.08.2018 - 10:50 | Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yoğun eleştirilerde bulunan eski CIA Başkanı John Brennan'ın gizli bilgilere erişimini iptal etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kararı Trump'ın bir yazılı açıklamasını okuyarak duyurdu.
Açıklamada Brennnan'ın "dengesiz hareketleri ve davranışlarının" bu kararın alınmasına neden olduğu belirtildi.
Brennan ise Trump'a yanıt verdiği Twitter mesajında, kararın Trump'ın "ifade özgürlüğünü baskı altına alma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma" çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.
Brennan "Bu, istihbarat çalışanları da dahil tüm Amerikalıları düşüncelerini açıklamanın maliyeti konusunda endişelendirmesi gereken bir karar. İlkelerimin değeri, istihbarata erişimden çok daha büyük. Pes etmeyeceğim" dedi.
Brennan daha önce, geçen ay Trump'ın Rusya lideir Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı zirveden sonraki basın toplantısı için 'hainlikten başka bir şey değil' demişti.
Brennan geçen yıl da, iki yıl önceki başkanlık seçimlerinden önce Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri ve Rusya arasındaki işbirliği iddialarını konu alan soruşturmanın "sağlam temelleri" olduğunu söylemişti.
Trump bu iddiaları reddediyor ve soruşturmayı "cadı avı" diye tanımlıyor.
Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Brennan'ın hassas bilgilere erişimini geçen hafta iptal etmek istediğini, ancak işlerinin "çok yoğun" olduğunu söyledi.
Trump tam olarak ne dedi ?
Trump'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Yürütmenin başı ve başkomutan olarak ülkenin gizli bilgilerini korumak için anayasal bir sorumluluğum var. Buna bu bilgilere kimlerin erişeceğini kontrol etmek de dahil. Eski CIA Başkanı John Brennan'ın erişimini iptal etmeye karar verdim."
"İstihbarat ve güvenlik kurumlarının eski başkanlarının, gizli bilgilere erişmesine hizmetlerinden sonra da, özel bir kavrayışları olabilecek konularda haleflerine öğüt verebilmeleri ve mesleki nezaket icabı devam eder. Bu gerekçelerin hiç biri Brennan'ın gizli bilgilere erişiminin sürmesini meşru kılmıyor."
Açıklamada ayrıca, Trump'ın geçen yıl kovduğu eski FBI Başkanı James Comey, eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü Michael Haden ve eski Adalet Bakanı Sally Yates'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin gizli bilgilere erişimini gözden geçirdiği belirtildi.
Comey, Brennan'ın erişiminin iptal edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada "Başkan bir kez daha, kendisiyle aynı görüşte olmayanları cezalandıracağı ve övenleri ödüllendireceği yönünde bir mesaj veriyor" dedi.
Comey "gizli bilgilere erişimin, seçmenlerin dikkatini daha büyük sorunlardan uzaklaştırmak için önemsiz siyasi oyunlarda piyon olarak kullanılmaması gerektiğini" vurguladı.
James Comey ayrıca Trump'ın "Amerikan halkına her gün yalan söylediğini, ırkçılığı teşvik ettiğini, kadın düşmanı olduğunu ve daima önce kendi çıkarlarını düşündüğünü" söyledi.
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Trump, eski CIA Başkanı'nın gizli bilgilere erişimini iptal etti/trump-eski-cia-baskani-nin-gizli-bilgilere-erisimini-iptal-etti-21054192105419
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