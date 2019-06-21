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Trump: Fed Başkanı Powell faizi en kısa sürede düşürmeli

DHA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yineledi.

trump

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, "Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir" dedi.

Trump, Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalara işaret ederek, "Fed üyeleri faizlerini düşüreceklerine işaret ettiklerini varsayıyorum, ancak bunu kısa süre içinde yapmalılar" dedi ve ekledi:

"Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelidir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ye da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim."

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